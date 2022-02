A poche ore dalla nascita del suo secondo figlio, Clizia Incorvaia è tornata a mostrarsi sui social direttamente dalla clinica in cui ha partorito.

Più felice che mai Clizia Incorvaia è tornata a mostrarsi sorridente a poche ore dal parto e direttamente dalla clinica in cui ha dato alla luce il suo secondo bambino, Gabriele, nato dall’amore per Paolo Ciavarro. La modella è apparsa da subito in gran forma dopo il parto e con tanto di pigiama con piume per lo shooting. “Colazione per tre”, ha scritto nella didascalia alla foto in cui è ritratta insieme al bambino e al fidanzato.

Clizia Incorvaia dopo il parto

Raggiante e innamorata, Clizia Incorvaia si è mostrata sui social in compagnia del suo piccolo Gabriele, nato il 19 febbraio in una clinica romana. Alla sua gioia e a quella del fidanzato Paolo si è unita la neo-nonna Eleonora Giorgi, che in un post sui social ha scritto: “Nonna Ele! Feliceeeee! Benvenuto Gabriele!”. Nei prossimi mesi Clizia e Paolo hanno annunciato che convoleranno a nozze e i loro fan non vedono l’ora di saperne presto di più sull’arrivo del piccolo Gabriele (secondo figlio per la modella dopo la piccola Nina, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina).

