Eleonora Giorgi: “Diventerò nonna” La risposta di Clizia Incorvaia

Da ieri, è ufficiale che Clizia Incorvaia e il fidanzato Paolo Ciavarro diventeranno genitori. Come avrà accolto la notizia la futura nonna Eleonora Giorgi?

Nel giro di poche ore, sono arrivati gli auguri e gli attestati di stima nei confronti dell’attrice. Come quello della Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona (“Congratulazioni vivissime adorata @eleonoragiorgiofficial nn c’è gioia più grande ed io a gennaio sarò #nonnabis”) o Sandra Milo (“Vedrai che gioia sarà”). Non è tardata ad arrivare la risposta della futura mamma: “Sarai una nonna meravigliosa! sarà molto fortunato/a”).

Al settimanale ‘Gente’, l’ex gieffino ha affidato le prime impressioni alla notizia che, tra qualche mese, accoglierà, in casa, la cicogna:

Spero sia maschio per non far sparire il mio cognome. Sogno di trasferirgli le mie passioni sportive e di accompagnarlo sui campi di calcio, come mio padre Massimo, ha sempre fatto con me. Stando ai nostri calcoli, l’abbiamo concepito a Lampedusa, l’isola del cuore per noi.