Ornella Vanoni: “I soldi li ho sempre persi tutti”

A poche settimane dal suo ottantasettesimo compleanno, Ornella Vanoni, protagonista di una lunga intervista al ‘Corriere della sera’, icona indiscussa della discografia italiana, ha rivelato di non aver avuto mai un attaccamento morboso per i soldi guadagnati nel corso della sua sfolgorante carriera:

I soldi li ho sempre persi tutti. Un po’ perché mi fregavano: a fine tournée talora mi davano solo una parte di quel che mi spettava; sapevano che non avrei controllato. E un po’ per un senso di solitudine. Ero sempre da sola nelle mie scelte; e gettavo via il denaro. Compravo una casa, la arredavo, poi vedevo che nessuno veniva a trovarmi, neppure mio figlio, e la rivendevo, magari a metà prezzo.

La raffinata interprete ha parlato, a lungo, dei suoi grandi amori come Giorgio Strehler conosciuto a vent’anni:

Nessun uomo mi ha mai amata tanto quanto Strehler. Era sposato, ma non importava: sposarmi non è mai stata la mia ambizione. Frequentavo i corsi al Piccolo Teatro. L’insegnante di danza era sua moglie, da cui era già separato. Mi detestava: aveva capito al volo che sarei piaciuta al marito. Con lui finì perché non potevo seguirlo nella droga e negli altri suoi vizi. Giorgio era circondato da donne in adorazione; non si capacitava che una potesse dirle di no. Ma io lo adoravo quando lui, un genio, era sul palco. Nella vita lo amavo come si ama un uomo. E delle altre non me ne fregava niente.