Mara Venier replica ad un hater su Instagram: “Perché devi rompere con i miei capelli?”

Mara Venier, con la sua proverbiale schiettezza, nelle scorse ore, ha risposto, sul proprio account Instagram, ad un hater che ha commentato una sua foto di un poco di tempo fa assieme al marito Nicola Carraro. La didascalia racchiude, a pieno, il desiderio della padrona di casa di ‘Domenica In‘ di godersi un meritato momento di relax in compagnia del dolce consorte:

Bel tramonto oggi. Mi faccio un mojito e voi?

Tra i tanti commenti, a corredo del post, uno, in particolare, colpisce l’attenzione della conduttrice: “Tagliati questi capelli, non vanno più bene perché sei vecchia”. Non si è fatta attendere la replica: “Amore perché sotto questa bella foto devi rompere i cog*ioni per i miei capelli? Perché?”

Il commento è stato immediatamente ripreso, sui social, da ‘Il signor distruggere’, ‘Trash Italiano’ e altri vip come Elena Santarelli.

Quest’estate, zia Mara ha rispedito al mittente le accuse, mosse da un’utente, secondo cui, in un video dove muoveva i primi passi dopo essersi ripresa da una frattura al ginocchio, non avrebbe dovuto mostrarsi, alla sua età, in costume da bagno al bordo della piscina: “Arrivata a 70 anni non ha più niente di bello da mostrare, bella lo era. Questo vale per tutte”. Anche in quel caso, la presentatrice, senza mezzi termini, ha replicato alla donna: “Cara Lucrezia, perché non va leggermente a fanc*lo?”