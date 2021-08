Tina Cipollari è tornata single

Le colleghe di ‘Isa & Chia’, nelle ultime ore, hanno raccolto alcune segnalazioni che riguardano Tina Cipollari, protagonista indiscussa delle prime puntate della stagione 2021 – 22 di ‘Uomini e Donne’. La vulcanica vamp, dopo quasi quattro anni di fidanzamento, avrebbe rotto la storia d’amore con Vincenzo Ferrara. Si legge:

L’indiscrezione, poi, è stata confermata anche dall’infuencer Amedeo Venza attraverso il suo profilo Instagram; “Salta il matrimonio di Tina Cipollari. L’opinionista più tosta della tv torna single”.

Nelle scorse settimane, Ambra Lombardo, ex fidanzata di Kikò Nalli, intervistata da ‘Di Più’, aveva ipotizzato che, tra l’hair stylist e l’ex moglie ci fosse ancora qualcosa:

L’ex gieffino, intervenendo sui social, ha smentito ogni singola parola dell’ex compagna, ribadendo di non essere coinvolto sentimentalmente da Tina:

Diciamo che non è vero che io amo ancora la mia ex moglie, assolutamente no. Lo posso dire tranquillamente, anche perché se io faccio un video e si vede, tutti lo possono vedere. Io non amo assolutamente la mia ex moglie, non è vero. Ho una stima e credo che abbiamo insieme una stima reciproca per quanto riguarda le persone che siamo, ma oltre questo non c’è nulla e non ci sarà mai mai nulla.