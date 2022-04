Simona Ventura ha risposto per le rime a Manuel Agnelli, che a La Confessione di Peter Gomez l’ha definita “la peggior giudice di X Factor”.

A quanto pare non corre buon sangue tra Manuel Agnelli e Simona Ventura e la conduttrice ha deciso di replicare personalmente alle parole spese dal cantante sul suo conto a La Confessione di Peter Gomez. Intervistato dal celebre giornalista, che gli aveva chiesto chi secondo lui fosse il peggior giudice di X Factor, Agnelli ha risposto:

“Non so, Simona Ventura, immagino”. La conduttrice ha replicato a FQ Magazine, dove ha detto: “Non lo conosco neanche, non so chi sia. È un commento che lascia il tempo che trova, lui ha avuto c..o a trovare i Maneskin”.

Simona Ventura

Simona Ventura contro Manuel Agnelli

Simona Ventura ha replicato contro Manuel Agnelli, che nei giorni scorsi ha affermato di considerarla “la peggior giudice di X Factor”. Il cantante replicherà alle parole della conduttrice? I due, a quanto pare, non si sarebbero mai presentati ufficialmente ed è probabile che quello del cantante sia stato un commento fatto con leggerezza.

Nel frattempo Simona Ventura è ormai da tempo lontana da X Factor e Maria De Filippi l’ha voluta al timone del suo nuovo show, Ultima Fermata, che sarebbe orgogliosa di condurre.

