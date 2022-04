Dopo la nascita della prima figlia, Grace, Stash ha annunciato che diventerà padre per la seconda volta.

Stash e Giulia Belmonte hanno deciso di allargare la famiglia: attraverso un post via social la coppia ha annunciato l’arrivo del suo secondo bebè. A dicembre 2020 i due sono diventati genitori della piccola Grace, mentre nell’annunciare l’arrivo del loro secondo bambino hanno scritto: “E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!”.

Stash papà per la seconda volta

Con enorme emozione Stash e la fidanzata Giulia Belmonte hanno annunciato che diventeranno di nuovo genitori: sui social il cantante ha postato la foto di una chitarra tra le cui corde è stata immortalata una delle prime ecografie di quello che sarà il suo secondo bebè, fratello minore della piccola Grace. La coppia è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la vita privata e finora avevano preferito tenere segreta la notizia.

Con la nascita della piccola Grace, Stash ha toccato il cielo con un dito e lui stesso ha svelato ai fan attraverso i social: “Sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora…Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG