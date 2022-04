Attraverso i social Alba Parietti ha dedicato un commovente messaggio a suo figlio Francesco Oppini in occasione del suo 40esimo compleanno.

Francesco Oppini ha spento 40 candeline e sua madre Alba Parietti, che lo ha avuto a 20 anni, gli ha dedicato un commovente messaggio via social: “A mezzanotte saranno 40 anni i tuoi. 41 quindi passati insieme da quella notte in cui sei nato e io poco più di una bambina ero tua madre e tu mio figlio. Tutta la vita, non riesco a ricordarla senza la tua presenza. Gioie immense, dolori strazianti, liti, emozioni e persone che appartengono ad entrambi. Persone che non ci sono più ma sono nel cuore di entrambi . Altre che ci legano e accomunano. Come i pensieri e l’etica. Ci separano 20 anni. Non e’ stato facile essere madre, non ti e’ stato facile essere mio figlio. Ma nessuno dei due ci scommetto farebbe mai cambio”, ha scritto la showgirl nel suo post, a cui suo figlio ha risposto scrivendo: “Quello che siamo…Una cosa sola. Grazie mamma.”

Alba Parietti: il 40esimo compleanno del figlio

Alba Parietti ha dedicato a Francesco Oppini alcuni teneri messaggi in occasione del suo 40esimo compleanno e suo figlio – nato dall’amore tra la showgirl e Franco Oppini – non ha mancato di rispondere commosso.

I due sono legati da un rapporto molto profondo e più volte la showgirl ha parlato pubblicamente di quanto possa esser stato difficile per suo figlio avere una madre come lei, da sempre famosa per la sua bellezza e per la sua sensualità. Oggi i due sembrano avere un rapporto unico e speciale e nel corso del tempo sarebbero riusciti ad appianare completamente le divergenze avute in passato.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG