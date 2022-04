Arisa ha confessato i suoi sentimenti per il ballerino Vito Coppola, con cui sta vivendo una relazione a distanza.

Dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle, Arisa e Vito Coppola sono usciti allo scoperto. La cantante ha dichiarato che lei e il ballerino non sarebbero una coppia, ma ha anche rivelato a Oggi che lei sarebbe innamorata:

“Lo sono. È proprio questo il problema: che non stiamo insieme. E non stare insieme a distanza è molto difficile. Lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci sia senza essere invadente. Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto… La vita è breve. Può succedere una guerra, il tempo non è infinito e mi spiace non dirsi tutto quello che ci si vuole dire nel momento in cui lo si pensa, mi spiace non amare seriamente, non litigare seriamente. Mi spiace quando le cose sono a metà. Non riesco a esprimermi nel mezzo”, ha confessato al settimanale.

Arisa

Arisa: l’amore per Vito Coppola

Arisa e Vito Coppola hanno rivelato pubblicamente di provare dei sentimenti l’uno nei confronti dell’altra, ma la cantante ha anche dichiarato di non essere pronta a vivere con il ballerino una storia a tutti gli effetti. A remare contro i suoi propositi vi sarebbero la distanza e i numerosi impegni di lavoro (motivi per cui già la sua precedente storia con Andrea Di Carlo era naufragata).

“Se non fossi Arisa e avessi più tempo, sarei una donna non da sposare ma a cui fare una statua: sono molto propensa ad amare, mi piace prendermi cura dell’altro”, ha dichiarato a Oggi.

