A Le Iene Belen Rodriguez ha confermato il suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino e ha fatto dell’ironia sulla loro storia.

A Le Iene Belen Rodriguez si è trovata a dover rispondere a una domanda di una telespettatrice in merito al suo presunto ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino. La donna ha definito il ballerino “sempre più bello” e ha chiesto alla showgirl se potesse rubarglielo. Belen ha risposto con ironia affermando: “Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta”.

Belen Rodriguez conferma la liaison con Stefano De Martino

A quanto pare Belen ha deciso di non nascondersi più: lei stessa ha infatti confermato il suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino durante la diretta a Le Iene e, come sempre, ha parlato della sua storia con il ballerino con sottile ironia.

La showgirl e il suo ex marito sono stati spesso avvistati insieme negli ultimi mesi e, secondo Chi, lei gli avrebbe dato un ultimatum chiedendogli di tornare a vivere con lei. Al momento sulla questione non vi sono conferme e la stessa showgirl ha ammesso che Stefano “preferirebbe non parlare” del loro tanto discusso ritorno di fiamma. I due si decideranno a uscire definitivamente allo scoperto? In tanti tra i fan sperano proprio di sì.

