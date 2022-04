Secondo un rumor in circolazione Antonio Medugno starebbe frequentando l’ex allieva di Amici Rosa Di Grazia.

Antonio Medugno sta frequentando Rosa Di Grazia? Sulla questione è intervenuto lo stesso ex concorrente del GF Vip, che ha dichiarato a Blogtivvu: “Preferisco tenerla al di fuori. Ci stiamo sentendo, ci siamo visti per un aperitivo a Roma, lei preferiva non fare uscire questa cosa, voleva stare fuori dai riflettori, perché sta passando un periodo così…”, e ancora: “Ci siamo conosciuti sui social. La conosco da un po’, è sempre stata fidanzata, poi si è lasciata. Lei è una bella ragazza esteticamente, la sto conoscendo caratterialmente, non mi baso solo sull’estetica. Per ora non c’è stato neanche un bacio tra noi”.

Antonio Medugno e l’ex allieva di Amici

Antonio Medugno per il momento ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua presunta storia con un’ex allieva di Amici, e in tanti si chiedono se presto il rumor si trasformerà in un vero e proprio gossip. Secondo l’indiscrezione sarebbe la ballerina Rosa Di Grazia ad aver attirato l’attenzione dell’ex gieffino e in tanti sono curiosi di sapere se tra i due sboccerà qualcosa di più che una semplice amicizia.

Di recente Rosa Di Grazia ha archiviato la liaison con Andrea Piazza, che si è sfogato contro di lei attraverso i social.

