Attraverso i social Tomaso Trussardi ha ringraziato tutti coloro che gli hanno fatto gli auguri di compleanno. “Grazie a tutti per gli auguri, anche a chi se n’è dimenticato”, ha scritto l’imprenditore nelle sue stories. In molti hanno pensato che la sua frase fosse una frecciatina contro l’ex moglie Michelle Hunziker che, attraverso i social, non ha condiviso alcun messaggio particolare per Trussardi. L’imprenditore qualche mese fa – a separazione già annunciata – le aveva invece rivolto un suo speciale messaggio via social in occasione del suo compleanno: “Auguri a una donna fantastica”, aveva scritto.

Tomaso Trussardi: la frecciatina a Michelle Hunziker

Michelle Hunziker si è “dimenticata” di fare gli auguri al suo ex marito, Tomaso Trussardi? Sulla questione non vi sono certezze, quel che è certo è che, a differenza dell’ex marito, la showgirl ha preferito non sbandierare pubblicamente i suoi auguri per lui sui social. Nel frattempo Trussardi si è goduto il compleanno in compagnia di amici e colleghi, e sui social ha postato una foto in cui è ritratto in compagnia di Marica Pellegrinelli (che, oltre ad essere una sua buona amica, è la famosa ex di Eros Ramazzotti, a sua volta ex marito di Michelle Hunziker).

Al momento si vocifera che la showgirl svizzera stia frequentando il chirurgo Giovanni Angiolini mentre Trussardi, in seguito alla loro separazione, ha preferito mantenere il massimo riserbo.

