Secondo indiscrezioni potrebbe essere in crisi la storia d’amore tra Francesco Oppini e la sua fidanzata, Cristina Tomasini.

Cosa sta succedendo tra Francesco Oppini e Cristina Tomasini? Da diversi giorni i due non si mostrano insieme via social e, secondo indiscrezioni, lei non sarebbe stata presente neanche alla festa per il 40esimo compleanno di lui. Nelle ultime ore sui social Cristina ha pubblicato un messaggio criptico che sembra confermare ulteriormente le voci sulla presunta crisi. “Per amare il piacere non ci vuole molto. Per amare davvero ci vuole un eroe capace di governare la propria paura”, ha scritto infatti nelle sue stories.

Francesco Oppini e Cristina Tomasini in crisi?

Cosa succede tra il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, e la sua storica fidanzata? I due sembrano essere più uniti e affiatati che mai ma, nelle ultime ore, si è sparsa la voce che tra loro potrebbe essere in atto una crisi. Sulla questione al momento non vi sono conferme e il figlio di Alba Parietti ha preferito non confermare né smentire le voci a tal proposito.

Nelle scorse ore Oppini ha festeggiato il suo 40esimo compleanno, e sembra che Cristina fosse assente ai festeggiamenti. I due romperanno il silenzio in merito alla questione?

