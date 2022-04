Francesco Facchinetti ha confessato di avere un disturbo di personalità che starebbe cercando di curare mediante il sostegno psicologico.

Francesco Facchinetti si è confessato a cuore aperto al podcast di Luca Casadei ‘One More Time’. L’imprenditore, figlio di Roby Facchinetti, ha confessato per la prima volta di avere un disturbo di personalità narcisistica, e a tal proposito ha affermato: “Mi definisco onnivoro, egocentrico e narcisista. Da un anno vado dalla psicologa, perché è ovvio che questo disturbo della personalità narcisista crea problematiche”, ha ammesso.

Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti: il disturbo di personalità

Francesco Facchinetti ha confessato per la prima volta di avere un disturbo di personalità e ha dichiarato anche che sarebbe ossessionato dai beni di lusso e dagli oggetti costosi. “Lavoro tutto il giorno, se non avessi una Rolls non uscirei di casa. Perché devo avere attorno a me cose che mi rendono la giornata piacevole’. Sono cose materiali? Sì. È destabilizzante raccontarlo? Sì, ma mi rasserenano. Non significa che se metto il mio sedere su una Panda muoio. Ma significa che se devo andare oltre il limite devo essere appagato”, ha dichiarato l’imprenditore al podcast di Luca Casadei.

Facchinetti è oggi felicemente sposato con Wilma Helena Faissol, che recentemente è finita in ospedale a causa di una brutta caduta da cavallo. I due hanno avuto insieme due figli, Liv e Leone, e Facchinetti era già diventato padre della piccola Mia (nata dalla sua relazione con Alessia Marcuzzi).

