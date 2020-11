Rosa Di Grazia: chi è la ballerina di Amici 20

Rosa Di Grazia è una ballerina di Amici 20. Sabato scorso ha aperto i battenti il programma su Canale 5. Il talent show con la conduzione di Maria De Filippi ha tagliato il traguardo delle venti edizioni e ha richiamato per l’occasione i suoi migliori allievi.

Il pubblico ha potuto rivedere tra gli altri Umberto Gaudino, Stash, Elodie, Annalisa, Riki, Alessandra Amoroso, Irama e tanti altri. I cantanti per l’occasione si sono tutti riesibiti, mentre Maria De Filippi ha mostrato i loro migliori momenti nella scuola mediante una clip.

Decisamente vivace il meccanismo di selezione degli aspiranti talenti. Ogni candidato si esibisce davanti alla sua commissione di pertinenza (canto o ballo). Ognuno dei professori della commissione può alzare o abbassare la leva per interrompere o rimettere la musica. Il candidato deve comunque continuare a ballare o a cantare.

Le due commissioni hanno la seguente formazione. Lorella Cuccarini, Veronica Peparini e Alessandra Celentano si occupano del ballo. Arisa, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli del canto.

In particolare, Rosa Di Grazia ha attirato l’attenzione della new entry Lorella Cuccarini, dopo gli infelici fasti con Alberto Matano a La vita in diretta. Rosa si è esibita sulle note di 7 Ringz di Ariana Grande, così la professoressa le ha offerto un posto nella scuola. Alessandra Celentano per la cronaca aveva fermato la sua esibizione, ma ha tuttavia incassato i complimenti di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Con lei sono entrati anche Giulia Stabile e Samuele Barbetta.

Rosa è a sua volta un’insegnante di danza presso la scuola Obelix di Simonetta Travagliati a Santa Marinella, in provincia di Roma. Dal suo profilo Instagram con oltre 10mila follower risulterebbe già fidanzata con tale Filippo Bianchi.

La prima puntata ha conquistato il 20% di share, un risultato davvero ragguardevole. L’esordio nel daytime di Italia1 lunedì scorso invece si è fermato al 4%.

Foto: account Instagram Rosa Di Grazia