Samuele Barbetta è uno dei ballerini della classe di Amici 20. Il talent show con la conduzione di Maria De Filippi ha tagliato il traguardo delle venti edizioni. Sabato scorso è andata in onda la prima puntata che ha visto il coinvolgimento dei talenti migliori di questi vent’anni come ospiti.

In puntata sono intervenuti Alessandra Amoroso, Riki, Stash, Irama, Annalisa, Elodie e tanti altri. Assente una big come Emma Marrone, attualmente impegnata come giudice a X Factor. Il programma al debutto ha ottenuto un ascolto pari al 20% di share, un risultato davvero lusinghiero. Il daytime invece su Italia 1 ha realizzato il 4.1 % di share. Tra i nuovi arrivati ha fatto molto parlare l’ingresso del cantante Esa, dal passato difficile.

Particolarmente originale il meccanismo di selezione. Il cantante o ballerino esegue la sua performance. Ad esaminarlo una giuria di tre esperti. Per il canto c’erano Arisa, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Per il ballo Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Arisa e Lorella Cuccarini sono le new entry di questa ventesima edizione. Il docente poco convinto dell’esibizione può alzare una leva che blocca la musica, ma l’aspirante concorrente deve continuare a esibirsi senza. I docenti possono anche ridare la musica sempre attraverso la leva.

Samuele Barbetta si è quindi conquistato la maglia come studente della scuola di Amici convincendo la giuria al termine della sua esibizione. L’allievo ha fatto colpo in particolare su Veronica Peparini. Il ragazzo ha dedicato l’accesso al talent show alla madre. Barbetta è nuovo al piccolo schermo, non ha precedenti quindi in televisione. Al momento dell’ammissione, ha deciso di sedersi al posto di Umberto Gaudino.

Ballerino, insegnante di danza e coreografo di professione, all’età di 12 anni Samuele ha iniziato a prendere lezioni di hip hop per poi partecipare a lezioni anche con nomi del settore nazionale e internazionale. Non sappiamo se sia fidanzato o meno, almeno a giudicare dal profilo Instagram.

Foto: account Instagram Samuele Barbetta