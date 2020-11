Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si risposano?: “Fake news”

Il settimanale ‘Chi’, in edicola oggi, mercoledì 18 novembre 2020, all’interno della rubrica ‘Chicche di gossip’ ha chiarito uno dei punti irrisolti che riguarda la situazione sentimentale di Elisabetta Gregoraci, contesa, a suo dire, da Pierpaolo Pretelli, l’ex marito Flavio Briatore ed un misterioso uomo che abita a Montecarlo.

Flavio Briatore risposa Elisabetta Gregoraci?

La showgirl calabrese, negli scorsi giorni, ha confessato agli altri inquilini della casa del ‘Grande Fratello Vip’, che l’imprenditore, padre di suo figlio Nathan Falco, con cui è stata sposata 13 anni, le avrebbe chiesto nuovamente di sposarla. Ma le cose, secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini, non sarebbero andate proprio così:

“Nella Casa del GF Vip Elisabetta Gregoraci ha dichiarato che Flavio Briatore sarebbe ancora innamorato di lei e avrebbe chiesto di risposarla. Raggiunto da Chi nel Principato di Monaco, dove vive con il figlio Nathan Falco, Briatore ha dato una risposta secca: quella della Gregoraci è una…fake news”

La presunta proposta ad Elisabtta Gregoraci

Parlando in giardino con Francesco Oppini e Giulia Salemi, la conduttrice di ‘Battiti live’ si sarebbe lanciata in una vera e propria confessione che avrebbe lasciato tutti senza parole:

“Abbiamo passato il lockdown insieme, è stato come ai vecchi tempi. Lui non andava in giro, io stavo lì con lui e un giorno mi ha guardata e mi ha detto ‘guarda Eli, noi siamo comunque una famiglia, ti amo ancora, dovremmo risposarci’. Non ho risposto, in realtà. Per me è una persona troppo importante, ancora oggi è quasi come se non ci fossimo separati, nel senso che fino a quando né io, né lui ci facciamo un’altra famiglia, siamo anomali come persone separate, perché passiamo veramente tanto tempo insieme”