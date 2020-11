Nessun passo indietro, anzi due in avanti. Pupo non ritratta e conferma le parole espresse lunedì sera al Grande Fratello Vip. Durante lo scontro tra Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci, con la modella che aveva accostato le fortune della showgirl al matrimonio con Flavio Briatore, l’opinionista era intervenuto difendendo proprio la Gregoraci: “Tutte voi là dentro vorreste sposare un miliardario”.

Una tesi ribadita a distanza di ventiquattr’ore a La Zanzara, su Radio 24: “Attenzione, stanno strumentalizzando le cose che ho detto – ha spiegato il cantante a Giuseppe Cruciani – io mi riferivo alle concorrenti chiuse dentro la casa del Grande Fratello Vip. Non mi sarei mai sognato di dire che tutte le donne del mondo sposerebbero un miliardario. Conosco il peso delle parole e i verbi”.

Nessuna generalizzazione, dunque, come invece si era cercato di lasciar intendere, bensì una frecciata circoscritta alle partecipanti del reality:

“Lo confermo. ‘Tutte voi che siete là dentro sposereste volentieri un miliardario’, questo ho detto. E’ un’opinione di uno che è pagato per fare l’opinionista. È la mia opinione sul genere femminile che sta là dentro. Tu ce la vedi la contessa (De Blanck, ndr) a stare con un operaio dell’Italsider, o Dayane Mello con un operaio della Fiat? O Giulia Salemi, Selvaggia Roma, Adua Del Vesco, ma stai scherzando? Poi loro possono dire quello che vogliono con la dialettica, ma non mi incantano più con le parole”.

Pupo ha infine allargato il campo spiegando i motivi per cui un vip sceglie di prendere parte ad un programma del genere: “Datemi un motivo per andare a fare il concorrente al Grande Fratello. E’ la voglia di recuperare notorietà. Pensate davvero che sia davvero un percorso umano? Sono lì per la popolarità da recuperare e per il denaro. Quella frase non l’ho detta in maniera dispregiativa. L’ho detto perché ci sono passato”.