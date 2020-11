Durante la puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera su Canale 5, Elisabetta Gregoraci è venuta a conoscenza delle cattiverie che Dayane Mello, reduce da una settimana particolarmente difficile, le ha riservato.

In queste ore, la modella brasiliana ha tentato di ricucire lo strappo, chiedendo scusa ad Elisabetta Gregoraci che, durante la giornata di oggi, era stata consolata da diversi inquilini della Casa, tra i quali Andrea Zelletta e Stefania Orlando, in quanto ancora molto scossa dalle parole usate da Dayane nei suoi riguardi (“Mi ha ferito perché in questi due mesi non c’era mai stato uno scontro o una lite. Non è una colpa aver amato un uomo e aver avuto un figlio meraviglioso. Sono accuse gratuite che mi sono sentita dire per una vita”).

Dayane Mello, quindi, si è avvicinata ad Elisabetta Gregoraci, chiedendole subito scusa per essere andata troppo sul personale:

So di aver sbagliato…

Dayane, quindi, ha spiegato ad Elisabetta che l’origine delle loro incomprensioni risiede nell’ultimo scontro che la modella ha avuto con Francesco Oppini, dopo il quale, sempre secondo Dayane, la Gregoraci si sarebbe allontanata da lei.

La showgirl e conduttrice calabrese ha replicato, senza nascondere un certo nervosismo:

Ma se io parlo con Francesco perché ci confidiamo non significa che sono contro di te. Tu, da un giorno all’altro, hai cambiato opinione, io sono diversa, se ho un problema, te lo dico subito e non lo covo.

Il confronto è terminato con Elisabetta Gregoraci che ha abbandonato la conversazione e con Dayane Mello che, dopo averle rinnovato le proprie scuse, ha tentato di abbracciarla. La Gregoraci ha ricambiato l’abbraccio senza troppa convinzione.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.