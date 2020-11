La bomba è scoppiata. L’attacco di Dayane Mello ad Elisabetta Gregoraci ha provocato il putiferio di polemiche dentro la casa del Grande Fratello VIP nella puntata del 16 novembre 2020. Alfonso Signorini ha mostrato le immagini in cui la modella ha criticato duramente la showgirl nella nottata di sabato, dopo la discussione tra Tommaso Zorzi e Rosalinda Cannavò.

Dayane si trovava con l’attrice nella stanza-lavatrice:

Non c’è niente in questa donna, c’è la sua storia, suo glio, la carriera che non so che ca**o ha fatto nella sua vita. Ha fatto tanto perchè ha sposato uno miliardario, è così. E’ vero. Vuole fare il percorso più facile. E’ quello che penso in questo momento, lei mi ha dimostrato di essere diversa? no. Non mi ha dimostrato niente. Mi dispiace, io sono fatta così, potete odiarmi tutto ma io sono vera.

Elisabetta, sorpresa, non appena sente queste parole si complimenta sarcasticamente con la Mello: “Ah che carina“. Mentre parte della casa – come prevedibile – punta lo sguardo rabbioso verso la modella. Al termine del filmato la Gregoraci non attende un secondo di più e contrattacca: “Hai appena detto che non parli male (si riferisce alla discussione iniziata poc’anzi per le tensioni venute a creare nella casa, ndr). Hai detto un sacco di ca**ate, ho sempre fatto tante cose in tv e se non sai queste cose dovresti documentarti. Lo sai come si chiama questa? si chiama Gelosia”

Dayane, provando a riprendersi la parola, risponde a tono: “Gelosa della tua vita? Di sicuro no. Se una persona è servita e riverita vuol dire che non sa fare nulla“. Elisabetta replica sottolineando che in cucina c’è anche lei per prepararle il pranzo o la cena. Pretelli, interpellato da Alfonso Signorini, ovviamente si schiera dalla parte di Elisabetta parlando di “insulti gratuiti”. Dayane ha superato il televoto e rimarrà nella casa, segnale che i nuovi faccia a faccia sono all’orizzonte.