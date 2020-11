Il sabato sera nella casa del Grande Fratello VIP si è letteralmente trasformato da un’occasione di festa ad un momento di tensione improvviso. Tutto comincia con una discussione tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello. L’influencer scopre che la modella stava parlando male alle sue spalle, criticando il fatto che lui e parecchi degli inquilini “non sapessero reggere l’alcol” davanti a Patrizia de Blanck e Massimiliano Morra che hanno appoggiato le sue parole.

A quel punto Rosalinda Cannavò, amica inseparabile di Dayane, ha cercato di tranquillizzare gli animi chiedendo ai due di calmarsi. Elisabetta Gregoraci risentita dall’uscita dell’attrice le chiede di non mettersi in mezzo alla discussione dato che proprio lei non c’entrava niente. Questo non fa altro che alimentare ancor di più il nervosismo, tanto da far scattare un botta e risposta anche fra di loro.

Grande Fratello VIP, lo sfogo di Dayane Mello nella notte

Dayane non ha mandato giù il comportamento della Gregoraci e non manca di sottolinearlo a suo modo durante una conversazione notturna con Rosalinda, giusto qualche ora dopo il diverbio. La Mello letteralmente spara a zero (forse mettendo da parte il rispetto ed esagerando con i toni):

Non c’è niente in questa donna, c’è la sua storia, suo glio, la carriera che non so che ca**o ha fatto nella sua vita. Ha fatto tanto perchè ha sposato uno miliardario, è così. E’ vero. Vuole fare il percorso più facile. E’ quello che penso in questo momento, lei mi ha dimostrato di essere diversa? no. Non mi ha dimostrato niente. Mi dispiace, io sono fatta così, potete odiarmi tutto ma io sono vera.

Il finale dello sfogo non è da meno, Dayane lascia il colpo di grazia:

Ho fatto tanto nella mia vita, per cosa? per venire qua per vedere una che è servita e riverita e non sa fare un caxx0 nella vita?

Ho sempre cercato di capirla e giustificarla, ma in questo caso Dayane ha cagato un po' (tanto) fuori dal vaso#GFVIP pic.twitter.com/wPbgm3ivFG — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) November 15, 2020

Se non si può dire che sia certo, è quanto mai probabile che domani sera nella diciannovesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini in diretta e in prima serata, potrebbe essere uno degli argomenti più caldi.