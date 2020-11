Tra Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, non c’è mai stata tutta questa grande simpatia reciproca, giusto per usare un eufemismo.

La discussione avvenuta nella Casa, poche ore fa, ha sicuramente e ulteriormente peggiorato il loro rapporto.

Tutto è accaduto durante l’ora di pranzo, quando gli inquilini della casa di Cinecittà, riuniti a tavola con un po’ di ritardo rispetto al solito orario, erano in attesa di Maria Teresa Ruta, impegnata a farsi una doccia dopo la prova dell’IngessaVip.

Patrizia De Blanck, però, ha cominciato a mangiare subito, senza attendere la Ruta, e il gesto non è passato inosservato a Tommaso che ha immediatamente fatto notare alla Contessa il comportamento poco educato.

La De Blanck, stizzita, gli ha risposto così:

Perché no! Ho detto no! Non aspetto, c’ho fame e mangio!

Patrizia De Blanck, inoltre, ha ricordato a Tommaso la sua necessità di mangiare entro una certa ora per poter prendere dei medicinali.

Maria Teresa Ruta, quindi, in accappatoio, ha raggiunto il tavolo ma quanto avvenuto non è proprio piaciuto alla Contessa che si è alzata di colpo dalla sedia, abbandonando il pranzo:

Adesso che ho mangiato, non mangio più… Mi avete rotto le scatole, tu per primo perché mi hai veramente scocciato. Basta! Mi avete veramente scocciato! Impicciatevi dei cavoli vostri!

A nulla, sono serviti i tentativi di alcuni inquilini di convincere la Contessa a tornare a tavola.

Tommaso ha replicato sconsolato:

Vabbè, non si può dire niente… Le ho chiesto solo di aspettare due minuti… Sono stato scortese?

Poco dopo, però, la De Blanck è tornata al tavolo, urlando:

Ma ti pare che io devo prendere lezioni da uno come Tommaso, da una persona così? Io sto male, devo prendere le medicine e devo prendere le lezioni! Ma come ti permetti di dare le lezioni a me? Non sono scema!

A questo punto della discussione, anche Zorzi ha alzato i toni:

In questi 60 giorni, mi sono beccato “Vaffanc*lo, stron*o, sparati”… Patrizia, sei la prima a rompere i cogli*ni, se uno li rompe a te, per una volta, non rompere!

Patrizia De Blanck ha replicato, ribadendo di non avere alcuna intenzione di accettare lezioni di bon ton.

