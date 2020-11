Una lunga intervista carica di emozioni e di verità quella appena trasmessa a Domenica In, in diretta su Rai 1, tra la conduttrice Mara Venier e l’allenatore del Bologna Siniša Mihajlović, che proprio un anno fa come oggi ha subito il trapianto di midollo osseo dopo la diagnosi di leucemia. Ed è proprio da lì, da un anno fa, che incomincia oggi il racconto dello Sportivo, anche racchiuso in un libro appena uscito dal titolo “La partita della vita”:

“Quando il medico mi ha fatto la risonanza magnetica credeva che il macchinario fosse rotto”.

Così spiega Siniša Mihajlović a Mara Venier, ricordando dell’esatto momento in cui ha scoperto di essere affetto da leucemia: “Avevo dolori tremendi alla schiena ma non capivo da cosa fossero dovuti. Quando sono arrivati i risultati degli esami, i dottori mi hanno detto che non sapevano come io potessi stare ancora in piedi”.

Ma non è tutto. Il momento più terribile per Siniša Mihajlović è stato comunicare della malattia alla moglie Arianna:

“L’ho chiamata dopo averle detto bugie per due giorni. Le ho detto che non era vero che avessi la febbre. Ho la leucemia, le ho detto. E lei per 10 secondi almeno non ha detto niente, poi si è fatta forza”.

“Si vive o si muore?” – Questo avrebbe chiesto Siniša per prima cosa ai medici che l’hanno informato delle sue condizioni di salute un anno fa. Un allenatore molto commosso quello che abbiamo visto questo pomeriggio a Domenica In, che con le lacrime agli occhi ha anche ricordato i genitori: “Purtroppo non ho potuto vedere mio padre quando è morto e non so se riuscirò mai a perdonarmelo. Mio papà è morto il giorno prima che io lo raggiungessi, perciò piango sempre quando penso a lui. Poi prendo una grappa per me, prendo una grappa per mio padre e me le bevo tutte e due”.

Fortunatamente, però, dopo un anno molto difficile una bella notizia: ora l’allenatore starebbe bene. Siniša dovrà continuare a sottoporsi a check-up completi ogni tre mesi. Al momento, però, le sue condizioni di salute sarebbero ottime.