Ha appena messo piede nella casa del Grande Fratello VIP e Selvaggia Roma mette sottosopra gli animi dei concorrenti ed in particolare di uno, Enock Barwuah. L’influencer, dopo aver affermato di aver baciato Pierpaolo Pretelli, ha affermato di aver conosciuto il fratello di Mario Balotelli tempo prima di approdare nella casa più spiata d’Italia. Lo dice apertamente in un primo momento durante la diretta della diciottesima puntata del reality show andato in onda venerdì 13 novembre. Solo dopo la trasmissione la discussione con Enock si è sviluppata ed è degenerata in una violenta lite.

Selvaggia racconta di aver avuto un flirt con il ragazzo durante questa estate e di aver avuto più occasioni in cui i due si sono baciati. La prima volta è capitata alla fine di un lavoro al quale collaboravano sia lei che Enock: “Ci siamo baciati con la lingua” dice davanti ad alcuni inquilini. La seconda occasione in una discoteca dove lui lavorava: “Ci hanno visto tante persone” precisa ai presenti. Selvaggia aggiunge che lui si è presentato a lei come single (mentre Enock in realtà adesso è fidanzato) e che tra di loro ci sono stati dei messaggi particolari della quale la redazione del Grande Fratello VIP è a conoscenza.

Grande Fratello VIP, Enock e Selvaggia Roma hanno avuto un flirt?

Enock di tutto ciò non conferma una parola, anzi si lamenta con lei per aver tirato fuori una storia che – a suo parere – è totalmente falsa. L’influencer così discute con il ragazzo. La lite è particolarmente accesa, lo scambio di accuse è servito: “Se mi ricordassi un bacio con te non avrei problemi a dirtelo. Ti vorrei dire tante cose, ma sono un signore e non le dico” urla Enock “Io sono istintiva, è meglio se ti stai zitto perché sei un uomo che non ha pa**e. Ti stai ca***ndo sotto, se tu non reggi l’alcol allora non bere” sentenzia Selvaggia lasciando intendere che Enock probabilmente avesse bevuto qualche bicchiere di troppo la sera del bacio.

Il gieffino molla il colpo di grazia quando insinua: “Avrai baciato qualcun’altro…”, frase che scatena la rabbia di Selvaggia Roma: “Non ci provare! Non ti permettere di farmi passare per quella che si bacia altre persone”

La bomba in piena notte rischia di portare movimento anche nei prossimi giorni. Buona parte della casa tra cui Rosalinda, Massimiliano, Stefania e Pierpaolo credono che il suo atteggiamento sia solo provocatorio. Intanto la discussione si interrompe così, ma la percezione è che la querelle nella casa del riprenda da un momento all’altro.