Oggi i rapporti d’amicizia fra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma son ridotti ad una polveriera. Lontani i tempi delle rimpatriate e delle stories che spopolavano dopo il caos generato dal Prati Gate. L’ex manager di Pamela Prati dunque non sopporta più l’influencer così non ha perso occasione per criticare fortemente il suo approdo nella casa del Grande Fratello VIP.

Innanzitutto allerta i concorrenti già in gioco, magari pensando che il suo messaggio possa essere mostrato in una delle prossime puntate:

Volevo avvertire tutti i concorrenti del Grande Fratello che questa sera avranno questa stupenda entrata di questa grande z*****a del cuore di stare attenti. Mettete i lucchetti ai vostri armadi perché lei ha il vizietto di andare a rubare e io ne so qualcosa purtroppo.

E ancora:

Sono così felice di vedere questa persona così finta, falsa. Tra l’altro ho parlato adesso con il migliore amico di Pierpaolo, Matteo, che mi ha detto che Pierpaolo stava sempre con Matteo e non è successo niente (si riferisce allo scoop secondo cui Pretelli e Selvaggia avrebbero avuto un flirt poco tempo fa, ndr). Queste storie finte, inventate, tanto per far qualcosa per dire qualcosa, perché, perché…

Ha commentato anche la forte litigata avvenuta con Enock pochissime ore dopo il suo ingresso. L’influencer ha affermato che tra lei e il fratello di Balotelli sarebbe scattato un bacio appassionante:

Selvaggia tu sei una poco di buono – dice Eliana Michelazzo – Che degrado. Che figura di m***a. Rido troppo, ti stai scavando la fossa, patetica. Fatela uscire sta falsa!

Eliana Michelazzo a Selvaggia Roma: “Sei una ladra”

L’allusione alla frase “Mettete un lucchetto nei vostri armadi” è diretto ad un episodio cui Eliana si era fortemente sfogata e che ci riporta allo scorso agosto. Su Instagram la Michelazzo raccontò:

Impara a fermare le tue manine, perché sei ladra, sei una ladra. Povero chi ti ospita perché si accorgerà che gli mancheranno le cose in casa. Pensa alla tue cose e non a me, tanto tutto torna a galla. Incontriamoci da qualche parte e mi riporti quello che mi hai rubato. Le ciabatte che tu avevi a Capri erano un pezzo unico ed erano mie. Io mi faccio il cu** da quando ho 14 anni e mi sono comprata tutto con il mio sudore. Tu invece sei una ladra di mer**. Ma la borsa di Chanel da 4.500€? Avevo due testimoni che sanno che era mia. Riportami le mie cose.

Dovremo prepararci ad un confronto in diretta tra le due arci-nemiche?