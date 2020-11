Paolo Brosio: il confronto con la fidanzata Maria Laura De Vitis e Mila Suarez (video)

Paolo Brosio, ospite, stasera domenica 15 novembre 2020, di ‘Live non è la d’Urso’, ha presentato ufficialmente la fidanzata Maria Laura De Vitis, con cui sta vivendo una storia d’amore fuori dalla casa del ‘Grande Fratello Vip’. La coppia è uscita allo scoperto dopo pochi mesi di frequentazione:

Maria Laura: “Ci stiamo frequentando ufficialmente. I miei sentimenti sono in crescita. Io sono positiva”

Paolo: “Sono preso da questa ragazza. Mi ha trasmesso qualcosa di particolare. Il primo bacio è avvenuto dopo qualche giorno. Era sul lungomare, guardavamo la luna. A me sembra di stare a Sapore di sale, sono tornato indietro nel tempo, avevo i brividi di gioia, ero felice. Ci piace camminare sulla spiaggia, amiamo guardare il tramonto”.

Per la prima volta insieme Paolo Brosio e la sua fidanzata di 22 anni #noneladurso pic.twitter.com/ryEebpJLpr — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 15, 2020

LA MOSSA DA FILM #noneladurso pic.twitter.com/82tMFPYYZi — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 15, 2020

Il giornalista, inoltre, ha parlato dei momenti difficili che ha vissuto prima dell’ingresso nel loft di Cinecittà per colpa del Coronavirus. L’ex gieffino ha trovato nella nuova compagna una spalla su cui appoggiarsi

“Se ne parlerà un’altra volta. Non sono in confessione. Nella prima parte, quando ci siamo conosciuti. Poi, è successo una cosa particolare. Ho fatto una clausura al centro anti-covid del Lazio. Ho passato un momento terribile. Ero chiuso lì dentro, angosciato. E’ stata l’unica persona che è venuta da Milano in treno. Ho trovato una ragazza speciale, non le ho chiesto la carta d’identità”.

Soleil Sorgè ha rivelato uno scoop in diretta: la ragazza è stata paparazzata, in giro per Milano, con un noto imprenditore di Milano che l’avrebbe accompagnata, in piena notte, sotto casa:

Maria Laura: “Ho amici più grandi di me con cui vado a cena”

Paolo: “Se fosse vero non mi farebbe piacere. Ma credo a lei”.

🚨 NOTIZIA #CHOC 🚨 Soleil all'ultimo ci regala questo colpo di scena #noneladurso pic.twitter.com/rt10MfWpaz — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 15, 2020

Il confronto tra Paolo Brosio e Mila Suarez

A ‘Pomeriggio 5’, Mila Suarez, inoltre, ha confessato che Brosio le avrebbe mandato strani sms durante il periodo di frequentazione con Maria Laura. I due si confrontano nell’ascensore di ‘Live’:

Brosio: “Erano messaggi amichevoli. E’ una ragazza bella ma anche simpatica”

Suarez: “Mi hai chiesto anche una foto. Non te l’ho inviata. Non sei il mio tipo”.