Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Selvaggia Roma, stasera, domenica 15 novembre 2020, di ‘Live non è la d’Urso’, ha raccontato la propria verità sulla neo concorrente del ‘Grande Fratello Vip’. La giovane influencer, appena entrata nel loft di Cinecittà, ha confessato di aver baciato due suoi compagni d’avventura, Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli:

Chiolfalo: “Io da anni sono vittima quello che hanno Pierpaolo e Enock. Questa ragazza ha come uso e costume di farsi pubblicità utilizzando i nomi di altre persone. Ingigantendo cose che, in realtà, non esistono”.

L’ex protagonista di ‘Temptation Island’, inoltre, ha cercato di chiarire il tipo di legame con la neo gieffina che, per diverso tempo, ha riempito le pagine dei giornali e dei siti di gossip:

Chiofalo: “Siamo stati insieme cinque anni. Lei ha praticamente detto tutto quello che si può dire contro un essere umano. Violenza fisiche, corna, maltrattamenti di ogni tipo. In questi anni, ho avuto tante fidanzate compresa l’ultima Antonella Fiordelisi riconosce quel Francesco che dice lei. In questi anni, ha detto di tutto su di te, senza uno straccio di prova, andandomi a distruggere. Pierpaolo ci ha messo un quarto d’ora per riconoscere la Selvaggia di cui si stava parlando”.

Il personal trainer, infine, ha rivelato, per la prima volta, alcuni retroscena inediti di Selvaggia Roma:

Chiofalo: “Lei mi cerca costantemente. In questo periodo in cui siamo stati separati, Selvaggia ha contattato ogni mia frequentazione. Antonella l’ha sentita fino a due giorni prima di entrare nella casa del Grande Fratello. Ha atteggiamenti non normali. Appena mi sono lasciato con Antonella, è venuta sotto casa per saltarmi addosso. Si voleva infilare dentro al letto. Se tu una persona la disprezzi, non vieni sotto casa per finire nel mio letto appena scopri che sono ritornato single. Vuoi solo far notizia”.