Guenda Goria: il confronto a distanza con Telemaco Dell’Aquila (video)

Telemaco Dell’Aquila e Guenda Goria, stasera, domenica 15 ottobre 2020, si sono confrontati a distanza, a ‘Live non è la d’Urso’, dopo l’addio in diretta tv al ‘Grande Fratello Vip’:

Telemaco: “Guenda non è responsabile dei miei affari pregressi. A marzo abbiamo una crisi. Ho avuto delle pressioni da parte di Olga, riguardo la famiglia ed il figlio. Ho sempre definito Guenda una eroina della resistenza. Ha subito dei miei comportamenti. Lei c’era anche a giugno quando abbiamo iniziato a convivere. La frequentazione con Cristian (Leone, ndb) non è avvenuta contemporaneamente. Definirla così, lo trovo squallido”.

L’imprenditore, però, al momento, esclude che possa ricucirsi lo strappo:

Telemaco: “Per cinque – sei giorni è stata guerra vera. Al di là di questioni personali, ho sottolineato il fatto che, in casa, ho trovato sconveniente come si siano aperti tanti armadi della sua vita. Il flirt con Massimiliano mi ha abbattuto. Non è vero che ho avuto una storia con Maria Teresa. L’ho vista qualche volta in compagnia del fidanzato Roberto”.

In diretta a Live #noneladurso Telemaco racconta la sua verità su Guenda Goria pic.twitter.com/4e7a2rWYQh — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 15, 2020

La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria spera che l’ex fidanzato possa farle una sorpresa raggiungendola in Italia da Sharm El Sheikh:

Goria: “Mi sono sentita ferita, lasciata sola. Innamorata? A momenti alterni. Riguardandolo mi suscita ancora emozioni. Questa esperienza del Grande Fratello ci ha allontanati, non eravamo pronti”.

Chissà che Barbara d’Urso non possa essere colei che riavvicini definitivamente i due innamorati (che, a quanto pare, sono già ben disposti a mettere da parte rancori e ruggini del recente passato per far trionfare l’amore)?!