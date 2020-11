Tommaso Zorzi: la lettera di Simone a Live non è la d’Urso (video)

Stasera, domenica 15 novembre 2020, a ‘Live non è la d’Urso’, è stata svelata l’identità di Simone, il misterioso fan numero 1 di Tommaso Zorzi, mittente di un messaggio aereo che ha stimolato particolarmente l’immaginazione dell’ex protagonista di ‘Riccanza’.

Il gieffino, qualche ora dopo, aveva rivolto a Barbara d’Urso, un invito per scovare il suo corteggiatore. La conduttrice, durante lo spazio dedicato al ‘Grande Fratello Vip’, ha letto una missiva che, con molta probabilità, verrà fatta recapitare a Tommy, domani sera, nel corso del nuovo appuntamento con il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini (Qui, il video):

“Caro Tommy voglio dirti che io e te siamo più simili di quanto tu possa immaginare. Mi hai fatto tre domande… credimi, sono stato malissimo in quei giorni, per non poterti rispondere e guardarti avvilito. Ma ora che ne ho l’occasione te lo dico. Ho 25 anni, sono dei Gemelli e io stesso sono come tu definisci ‘politicamente scorretto’. Non hai idea, Tommy, di quante volte io sia stato male vedendo i tuoi momenti più bui , le tue paure. Avrei voluto abbracciarti e dirti: ‘Io ci sono Tommy, non ti preoccupare’. Io esisto e ti aspetto fuori. Sempre nel mio angolino. Sempre a guardarti ogni giorno. E con il cuore e la testa sempre su di te. Non te lo dimenticare mai. Sei un essere speciale ed unico”.