Franceska Pepe contro Matilde Brandi a Live non è la d’Urso (video)

Franceska Pepe e Matilde Brandi, stasera, domenica 15 novembre 2020, si confrontano a lungo a Live non è la d’Urso. Le due ‘nemiche’ sarebbero state protagoniste di uno scontro verbale dietro le quinte del ‘Grande Fratello Vip 5’. La querelle, poi, si sarebbe spostata sui social.

L’affondo di Franceska Pepe

L’ex stella del ‘Bagaglino’, piuttosto provata in volto, ha voluto chiarire la vicenda per tutelare le due figlie dagli attacchi del web (Qui, il video):

Brandi: “Non ho replicato a tutte le cose che hai detto. Devi dare peso alle parole che dici. Io sono una mamma. Ho due figli che devo salvaguardare. Sono arrivati degli attacchi. Ti parlo con il cuore in mano Non puoi dire cose non vere. Ho due figlie che purtroppo stanno passando un brutto momento. Dici delle cose gratuite. In puntata non ho mai detto cose contro di te, non ho mai fatto facce. Nella casa ti ho sempre rispettato. In studio non ho mai detto nulla contro di te”.

Pepe: “Tu hai usato la tua cattiveria contro di me dal primo giorno che sono entrata in quella casa. Per il quieto vivere ho sempre cercato di tenderti una mano. Tu, invece, continui con questi doppigiochi. Potresti essere mia mamma. La cosa che è brutta è che una donna della tua età, se la prende con me senza alcun motivo. Non hai motivo per attaccarmi Ti sto sulle palle. Benissimo. Devi essere leale anche nella non amicizia. Non puoi dire determinate cose e poi venire ad accarezzarmi. Ci vuole correttezza nella vita. Non puoi essere una bandiera al vento. E, poi, continui a sparlarmi alle spalle. Ti ho visto con i miei occhi. Me lo stanno dicendo anche un sacco di persone”.

Lo scontro continua in diretta tv

Tra le due ex coinquiline, le divergenze sembrano essere insanabili:

Brandi: “Cosa stai dicendo?! Stai dicendo cose senza senso, con cattiveria”

Pepe: “Devi finirla con questa acidità e cattiveria. Forse hai dei problemi. dentro di te, irrisolti. e li vuoi sfogare su di me. Perché vedi, dentro di te, le cose che non sei riuscita a fare o a vivere. Ti sei privata di tanto. Ti consiglio di godertela la vita, gioisci di più, di lasciarti andare e smettila di queste falsità che non ti porteranno mai da nessuna parte”.