Francesco Chiofalo è diventato famoso in quanto ex fidanzato di Selvaggia Roma. Con lei ha partecipato a Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia.

Francesco Chiofalo è un personal trainer ma anche un influencer. Su Instagram conta un milione e mezzo di follower. Un dato davvero impressionante se si pensa che ci sono personaggi televisivi molto più noti e con una carriera più lunga hanno meno seguito sui social. Gestisce anche un bed and breakfast, attività che effettua con i genitori.

Nato a Roma il 1 maggio del 1989 sotto il segno del Toro e alto 1,75 m, sin da piccolo si appassiona al rugby ma a causa di un problema fisico deve rinunciare al suo sogno. Il ragazzo quindi sceglie il piccolo schermo partecipando a Temptation Island con Selvaggia Roma. I due restano fidanzati per cinque anni, finendo la storia proprio alla fine del programma. Lei durante la trasmissione lo ha soprannominato “Lenticchio“.

Francesco tenta di riconquistare l’allora fidanzata partecipando a Uomini e Donne mediante delle esterne, ma lei non gli perdona il rapporto nel programma con Roberta Carluccio e soprattutto Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli. Selvaggia è comunque tornata con l’ex fidanzato Luca Muccichini.

Francesco Chiofalo dopo Selvaggia Roma

Nel gennaio del 2019 Francesco Chiofalo tiene in apprensione i follower. Il ragazzo finisce in ospedale per far rimuovere una massa tumorale benigna al cervello. Per fortuna l’operazione va molto bene e il suo stato di salute migliora. Successivamente dal maggio 2019 l’uomo si fidanza con Antonella Fiordelisi, una professionista di scherma. La storia tuttavia non è tutta rosa e fiori. La nuova fidanzata lo accusa di avere una frequentazione parallela con tale Aurora Ciorbi. Antonella tuttavia lo perdona e i due tornano assieme.

Francesco Chiofalo ha stupito i follower dopo essersi sottoposto nel novembre 2020 a un trapianto di barba, che non lo ha soddisfatto pienamente.