Pare proprio che quest’anno il Grande Fratello VIP più che per le dinamiche e i concorrenti della casa, voglia essere ricordato per le uscite a tratti inconcepibili di chi varca la porta rossa. Stavolta ad essere sotto la lente d’ingrandimento è Selvaggia Roma. La concorrente romana entrata a far parte del reality solo 3 giorni fa potrebbe seguire le orme di Stefano Bettarini, messo fuori dal programma esattamente 72 ore dopo riaver messo piede. Ma usiamo il condizionale dato che, per quanto il rischio sia probabilmente minore, le parole sono gravi allo stesso modo.

Selvaggia durante una conversazione spara un sonoro

Non voglio nemmeno passare come mongoloide

La parola in questione (che nemmeno ci teniamo a ripetere oltre i virgolettati) ha chiaramente scatenato le polemiche. Non solo dal web, ma anche dalle associazioni ufficiali che si sono sentite particolarmente colpite dalla frase della concorrente.

La produzione ha già estratto tre cartellini rossi: uno per Fausto Leali a causa di una frase razzista e altri due per bestemmia verso Denis Dosio e Stefano Bettarini. Altre ammonizioni sono state dispensate qui e là nel cast per frasi discutibili e comportamenti che hanno choccato l’opinione pubblica.

Grande Fratello VIP, CoorDown contro Selvaggia Roma: “Chiediamo provvedimenti”

É il Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down ad alzare la voce. Con un tweet l’associazione chiede immediate punizioni per Selvaggia:

Al Grande Fratello di nuovo viene usata la parola mongoloide con intento spregiativo e offensivo per le persone con sindrome di Down. Chiediamo provvedimenti verso la concorrente. Basta insulti e linguaggio discriminatorio.

Per il momento da parte della produzione di Grande Fratello VIP non ci sono stati comunicati in merito. Questa sera la concorrente sarà al centro delle tematiche della diciannovesima puntata in prima serata. Si parlerà certamente del caos generato nel post puntata di venerdì 13 novembre e le litigate innescate dal suo ingresso, ma sarà presa in considerazione l’ipotesi di una misura disciplinare per la sua discutibile frase? Staremo a vedere.