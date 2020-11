by @ivanburatti

Manuela Arcuri e Giovanni di Gianfrancesco si sono sposati. L’attrice di tante fiction di Canale 5, che ha detto sì in gran segreto, ha confessato il mistero davanti alle telecamere della trasmissione tv Verissimo. Intervistata da Silvia Toffanin, l’attrice ha rivelato di aver sposato il compagno negli Stati Uniti, a Las Vegas. Come nei grandi classici, la coppia è convolata a nozze nella megalopoli della West Coast, lontana dai paparazzi e da occhi indiscreti.

Dopo aver messo al mondo Mattia, ormai sei anni fa, Manuela Arcuri e Giovanni di Gianfresco hanno deciso di diventare marito e moglie durante una vacanza dall’altra parte del mondo. La loro storia d’amore va avanti da molti anni, senza mai essere sconvolta da scandali o pettegolezzi. Dopo aver presenziato a lungo nelle riviste di cronaca rosa, l’attrice vive ora una vita più riservata, innamoratissima del compagno imprenditore. Come ha rivelato durante l’intervista, gli elementi fondamentali per un’unione stabile come la loro sono la complicità, il rispetto e la libertà:

Di Giovanni mi è sempre piaciuto il fatto che lui non ha mai guardato il personaggio Arcuri ma ha sempre guardato e amato Manuela come persona. Abbiamo una grandissima complicità, ma soprattutto c’è gran libertà, sempre con molto rispetto l’uno per l’altra però. Penso che sia questo un po’ il nostro segreto.

I fan dell’attrice sono però ora curiosi di conoscere dettagli sull’avventura americana dei due bellissimi, che potrebbero perfino aver convalidato il certificato di matrimonio in Italia. Terminata la pandemia, arriverà mai una celebrazione in pompa magna tutta italiana? Vedremo Manuela Arcuri in uno splendido lungo bianco?