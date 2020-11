Francesco Chiofalo torna a far parlare di sé a causa dell’ultima operazione chirurgica che ha sconvolto il web. Il protagonista di Temptation Island si è infatti sottoposto ad un trapianto di barba nelle scorse ore, che però non avrebbe sortito gli effetti sperati. Un sogno sin da giovanissimo per Francesco Chiofalo, avere un po’ di pelo sul viso come gli altri suoi coetanei, che né madre natura, né le mani dei medici gli hanno però esaudito pienamente.

Ecco le parole con cui Francesco Chiofalo ha commentato l’intervento alla barba, mostrandosi ancora tumefatto per l’operazione che gli modificato (forse momentaneamente) i connotati:

Ho fatto un trapianto di barba e, caz*o, per ora non mi vedo molto migliorato. Diciamo che quando uno si fa un’operazione di chirurgia estetica si dovrebbe veder migliorato. Invece più guardo dentro lo schermo e più mi viene un colpo e penso che vi stia prendendo un colpo anche a voi per quanto sono cambiato in peggio. Dovrò stare così un po’ di tempo? Lo accetto, anche perché questo intervento ho voluto farlo io. Ed era giusto che facessi vedere il mio volto a tutti. Anche perché non mi devo vergognare di niente. Perché è una situazione provvisoria. Ho aspettato un po’ di giorni e non ve l’ho fatto vedere da subito perché era troppo impressionante. E non vorrei che qualche bambino si impressionasse.

“Vedevo che ce l’avevano pure i peggio coglio*i” sostiene affranto Francesco Chiofalo, memore del confronto con gli altri ragazzi e scoraggiato dal risultato finale dell’intervento, realizzato all’estero. In attesa della cura definitiva, Francesco Chiofalo sottolinea di essere felice di aver provato a cambiare le cose: