Anche Iva Zanicchi è entrata nell’elenco dei personaggi famosi che hanno contratto il COVID-19. Solo nelle ultime settimane, giusto per citare altri nomi, anche Gerry Scotti, Carlo Conti, Valentino Picone, Giorgia Rossi, Alessandro Cattelan, Ornella Vanoni, Francesco Totti e Ilary Blasi, Camila Raznovich, Paola Perego, Mara Maionchi sono risultati positivi al Coronavirus.

Attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, Iva Zanicchi ha comunicato ufficialmente la notizia con il seguente post:

Nel filmato, Iva Zanicchi ha svelato di aver deciso di comunicare pubblicamente la notizia dopo aver condiviso, per sbaglio, un video privato destinato al compagno:

Eccomi qui. Visto che era risaputo, e poi non c’è niente di male a dirlo, ho il Coronavirus. E me lo sono beccato, eccolo qua! Sono positiva da tre giorni. Anche in casa, porto i guanti e la mascherina Ffp2… Non ho perso neanche l’allegria quindi significa che tutto sommato… Faccio questo “messaggino” perché mi hanno telefonato tante persone dopo che, per sbaglio, è apparso un piccolo video su Facebook, che avevo mandato a Pippi. Non so come, ho toccato un tasto ed è partito… Allora, mi sono detta ‘Vabbè, tanto vale che io lo dica’, ma non c’è niente di male… Purtroppo, l’Italia è piena, l’importante è stare attenti, non uscire, io non esco più di casa, ci mancherebbe altro, né io né i miei familiari. Purtroppo, l’ho attaccato anche ad una mia sorella. E Pippi, che mi sta facendo questo filmato, mi auguro e spero che si senta bene, lui dice che si sente bene…