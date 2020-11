Grande Fratello VIP 5, crisi tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Si stanno decisamente mettendo male le cose tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. I due sembra non stiano andando d’accordo nella casa del Grande Fratello VIP e i continui litigi ne sono la piena dimostrazione. Nelle ultime ore i due si sono ritrovati nella camera da letto a battibeccare.

Stavolta il motivo scatenante è una battuta ironica di Elisabetta durante il talk show fatto per gioco da Enock. Lei fa una battuta, ma l’ex velino non la prende bene: “Non volevo offenderti, stavamo facendo uno show, lo abbiamo fatto su ognuno di noi” la Gregoraci sottolinea continuamente che il suo era solo un modo per giocare e gli chiede scusa, ma Pierpaolo non le crede.

A quel punto Elisabetta comincia ad innervosirsi “Sei molto suscettibile, troppo sulla difensiva” nonostante da parte sua non ci siano pretesti per litigare. Pierpaolo non vuole proseguire la discussione e taglia corto “Ne parliamo domani”, ma Elisabetta insiste per capire la sua reazione: “Ci sono mille modi per dire una cosa, la prossima volta starò più attenta”.

La showgirl si dirige verso il suo letto, Enock e Andrea Zelletta presenti a fianco dei due provano a buttare acqua sul fuoco e cercare un modo per chiarire. “Elisabetta ha fatto solo una battuta ma non l’ha detta come una cattiveria dai“. Pierpaolo col broncio in faccia afferma di esser stato troppo buono in passato e di aver vissuto male questo buonismo. L’amico Zelletta prova a farlo ragionare: “Non devi prenderla male, non ci devi vedere malizia, tante volte devi andare oltre“.

L’orgoglio di Pretelli non cede: “Per me conte il modo e l’espressione con cui si dicono certe cose“. Morale di tutto ciò: Elisabetta e Pierpaolo si trovano davanti ad un bivio, nelle prossime ore riusciranno a ritrovare la pace? Se ne parlerà domani nel nuovo appuntamento serale di Grande Fratello VIP.