Grande Fratello VIP 5, lite fra Patrizia de Blanck e Paolo Brosio

“Allora io esco!” e apriti cielo! La casa del Grande Fratello VIP vive di nuovo delle tensioni e stavolta si son tutte concentrate durante una conversazione tra Patrizia de Blanck e Paolo Brosio. Probabilmente il giornalista ha qualche difficoltà nell’integrarsi con il gruppo già ben compatto in casa, il suo avvicinamento alla Contessa però provoca qualche diatriba e la sua preoccupazione sarebbe quella di apparire troppo pesante agli occhi degli inquilini.

Per questo Brosio ha sparato in alto ed ha pensato addirittura di lasciare la casa se per tutti dovesse essere ritenuta una persona di troppo. Lo dichiara apertamente davanti alla de Blanck che sembra letteralmente spiazzata dalla dichiarazione. Tanto basta per accendere gli animi, Patrizia non vuole sentir parlare dei lamenti di Paolo:

Non serve a niente, rompi solo i co***oni. Rompi solo le scatole diventi un insopportabile rompi cavolo! Basta con questo ragionamento str***o! Cos’è una minaccia del ciufolo? Non rompere le scatole! Mi incavolo e non posso più sentire queste minacce.

Francesco Oppini, Dayane Mello, Enock così come Massimiliano e Rosalinda ascoltano attoniti lo scontro senza aprire bocca. “Tu fai quello che vuoi come io faccio quello che voglio” sbraita Paolo Brosio “No! Perché tu fai parte del nostro gruppo” risponde la Contessa provando a venirgli incontro nonostante la rabbia continui a farle da padrone.

Questo non basta a levare i pensieri dalla testa di Brosio: “Se io sono insopportabile, automaticamente vengo eliminato”. Sarà la paura per la nomination punitiva che gli è stata inflitta nella puntata di lunedì scorso? Paolo Brosio infatti è al televoto (per aver infranto il patto di segretezza che vigeva fra lui e Grande Fratello) insieme a Maria Teresa Ruta, Francesco Oppini, Massimiliano Morra e Stefania Orlando. Domani sera, nell’appuntamento di Grande Fratello VIP condotto da Alfonso Signorini, si scoprirà quale sarà il destino per uno di loro.