Gianmarco Valenza non ci è andato leggero. L’influencer ed imprenditore, noto per la sua partecipazione ad alcuni programmi di Canale 5 (Uomini e donne, Temptation Island), ha deciso di criticare tramite Twitter tutti coloro che in queste ore stanno parlando delle elezioni politiche in America. Stando a quanto rivelato da Gianmarco, un argomento su cui non tutti dovrebbero dire la loro. Ecco le sue parole, che incrociano le polemiche nei riguardi di chi guarda il Grande Fratello Vip:

Non capite un caz*o, state tutto il giorno a parlare di Grande Fratello. Vi prego non dite cazza*e anche per le Elezioni Americane per sentito dire, tanto non cambia nulla se siete pro o contro Trump o Biden. Tornate a scegliere il vostro preferito da mandare in nomination, grazie.

La sfuriata nei confronti dei critici social non è passata di certo inosservata, dal momento che molti hanno notato una certa incongruenza tra le parole di Gianmarco Valenza e il suo percorso professionale. “Questo tweet scritto da uno che è passato da Uomini e Donne cozza un po’”. A questo commento Gianmarco Valenza ha voluto però replicare:

Sì, cresciamo tutti. È successo amen. Oggi non lo rifarei per nessun motivo al mondo.

Che cosa avrà spinto Gianmarco Valenza a rilasciare questo tipo di dichiarazioni così perentorie? Dopo alcune ore, a causa anche delle critiche ricevute, l’influencer ha poi scritto agli hater, prendendosela ancora con gli spettatori del reality show:

Che poi quelli che mi danno del cog*ione sono gli stessi che stanno aspettando i soldi dallo stato ma nel frattempo spendono i loro risparmi per far passare gli aeroplani sopra gli studi.

Che ne pensate delle sue parole?