Grande Fratello Vip 5: la fidanzata di Massimiliano Morra replica a Guenda Goria

Guenda Goria, ultima eliminata dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, questa settimana, ha rilasciato la sua prima intervista da ex concorrente al settimanale ‘Chi’, in edicola oggi. La figlia di Maria Teresa Ruta ha parlato, a lungo, anche della sintonia speciale con Massimiliano Morra nelle prime settimane di permanenza in casa:

“Abbiamo avuto feeling. Ma non sarebbe nata nessuna storia, a meno non credo. Io avevo nel cuore Telemaco. C’era qualcosa tra noi, ma per la situazione complessa io poi l’ho stoppato e lui si è vendicato in modo banale nominandomi”.

Dalila Mucedero, fidanzata dell’attore, su Instagram, attraverso una serie di Instagram Stories, ha replicato al racconto dell’ex inquilina del ‘Grande Fratello Vip 5’:

“”Tesoro…ma a chi avresti “stoppato”? E precisamente il mio ragazzo doveva vendicarsi di cosa? SEI USCITA DALLA CASA un po’ CONFUSA. Mi sa che è successo perfettamente la cosa OPPOSTA. Il mio ragazzo quando stavate insieme non faceva altro che parlarti di me, specialmente quando eri abbandonata sopra le sue gambe, oppure quando ti sei “Illusa” che avesse fatto il sogno “erotico” su di te, hai rimosso tutto questo?”

“Tesoro continuo a ricordarmi che è successo perfettamente l’opposto. Mi sembra di ricordare che le prime settimane avevi confessato al mio ragazzo di provare un certo interesse nei suoi confronti. Eri anche disposta a fare la “finta storia fake con my boy” solo che lui ha rifiutato (perché ha una ragazza fuori che ama e rispetta) e tu ci sei rimasta male. In quel momento Telemaco l’avevi dimenticato?”

“”Ah: dimenticavo una cosa. Stai criticando tanto il mio Max, ma come mai poi appena uscita dalla casa una delle prime cose che hai fatto è stata seguirlo su Instagram? L’avrai seguito per sbaglio? Ti sarà scappato il ditino su “Segui”? Mah… SICURAMENTE sarà stato un errore…”.

Arriverà la controreplica?