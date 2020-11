Qualche minuto fa, attraverso il proprio account Instagram, Flavia Vento, che ha abbandonato l’avventura del ‘Grande Fratello Vip 5’ dopo appena pochi giorni, ha risposto a Francesco Oppini, protagonista di alcuni video contro le donne che hanno indignato il popolo del web (“Una come lei rischi di ammazzarla di botte. Guarda che quelle così, io credo che ad alcuni uomini facciano venire voglia di alzare le mani”). Ecco la replica dell’attrice sui social:

In merito alla questione Oppini posso solo dire che non lo vedo da 16 anni, abbiamo partecipato al reality la fattoria e avrò parlato con lui 5 minuti. Quindi la mia domanda è come mai questo odio nei miei confronti visto che manco mi conosci? Stop violenza sulle donne pic.twitter.com/LTc3W0Sv6o — Flavia vento (@Flaviaventosole) November 4, 2020

“In merito alla questione Oppini posso solo dire che non lo vedo da 16 anni, abbiamo partecipato al reality la fattoria e avrò parlato con lui 5 minuti. Quindi la mia domanda è come mai questo odio nei miei confronti visto che manco mi conosci? Stop violenza sulle donne”.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, il telecronista sportivo si è scusato con le dirette interessate: “Mi faccio schifo, chiedo scusa, sono indifendibile”. Persino, sua mamma Alba Parietti, su Instagram, aveva chiesto la squalifica da parte della produzione: “Se Francesco ha fatto realmente battute (venute male) e ha offeso due signore per il gusto della battuta conviviale, non importa quale fosse il contesto, perché sono frasi che non si dicono e offendono le donne in generale e toccano temi su cui non si deve permettere mai di scherzare. Deve chiedere scusa senza tante giustificazioni, che ce ne siano state o no è totalmente irrilevante. Si deve chiede sempre scusa se si offende la sensibilità di qualcuno e una categoria di persone troppo spesso vessate”.