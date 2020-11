Oggi, mercoledì 4 novembre 2020, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’ c’è stato un nuovo acceso scontro verbale tra Patrizia De Blanck e Stefania Orlando. La contessa è rimasta indispettita dalla richiesta della conduttrice di aiutarla a lavarsi i capelli (Qui, il video).

L’ex moglie di Andrea Roncato si è rifugiata in stanza piuttosto amareggiata dalla risposta della nobile: “Ogni volta deve rispondere male, me ne vado in camera e non esco più. Sembro una pazza, io ho fatto solo una domanda se oggi ci facevamo i capelli”.

Maria Teresa Ruta cerca di rincuorarla: “Lei è dispiaciuta. Lei non vuole che si sappia che si lavi poco la testa. Ma lei è fatta così, non te la devi prendere” mentre la showgirl risponde piuttosto addolorata scoppiando in lacrime: “Cercava un motivo per nominarmi? Non è la prima volta che reagisce così, sono stanca. Mi dispiace anche perché poi sembra che le manco di rispetto”.

Nel frattempo, la nobildonna, in giardino, si è sfogata, in maniera piuttosto colorita, con la Ruta. La frase, catturata dal popolo di Twitter, non è passata inosservata. E’ stata riportata, sul proprio account, anche dal marito della Orlando, Simone Gianlorenzi:

Dopo qualche minuto, le due donne arrivano ad un chiarimento definitivo (Qui, il video):

Orlando: “Ti chiedo ufficialmente scusa, così non si fa ho sbagliato i modi, tu sei più grande e devo portare rispetto” lasciandosi andare ad un pianto liberatorio mentre Patrizia, abbracciandola forte a sé, la tranquillizza: “Ma non devi fare così, accetto le scuse, ma ti assicuro che io se ti volessi nominare te lo direi in faccia”.