Casa del Grande Fratello VIP, ore 5:07 del mattino. Cosa ci fa Stefania Orlando seduta ad un passo dalla cucina con un sacchetto di patatine in mano? Spuntino del buon mattino? Semplice fame da soddisfare? Ci sarebbe di più. Diciamo subito che non c’è granché da ridere, poiché i retroscena dietro questo episodio si trascinerebbero da una situazione piuttosto complicata nata circa 15 anni fa.

5.07 Stefania Orlando e le sue patatine 😂👑♥️ #gfvip pic.twitter.com/C8pySddHuK — Villi Di Laurentis (@villisoares) November 3, 2020

Il racconto di Stefania Orlando

In un’intervista concessa al sito Aciclico.com un anno fa ha parlato di quello che non è un semplice ‘vizio’ ma qualcosa di più serio, un disturbo:

Potrebbe essere uno strascico della depressione di cui ho sofferto nel 2004, l’anno più brutto della mia vita. Non sono stata riconfermata a I fatti vostri, dopo sette anni, la mia migliore amica si è ammalata di un male incurabile ed è scomparsa due anni dopo e poi ho perso il bambino che portavo in grembo, al terzo mese di gravidanza. Forse il mio cervello si è messo in modalità di auto-protezione e ho cominciato a mangiare di notte per gratificarmi.

La showgirl racconta l’origine di tutto, quando ancora non aveva intrapreso la storia con Simone Gianlorenzi:

Prima di fidanzarmi con mio marito Simone, vivevo da sola e non c’era nessuno che potesse controllare quello che facevo la notte. Spesso però quando mi alzavo al mattino trovavo in giro le tracce del mio bottino notturno, come le briciole delle patatine nel letto o la carta stagnola del cioccolato a terra. Una notte ho mangiato un intero vasetto di Nutella e poi mi sono svegliata in preda alla nausea.

Il problema non si è mai risolto, piuttosto si è riproposto in varie occasioni:

Una notte ho cominciato a mangiare un pacco di patatine a letto, facendo un gran rumore che lo ha svegliato. Ha acceso la luce e con gentilezza mi ha fatto notare che non era carino fare una cosa simile mentre lui dormiva, ma io ho continuato a mangiare come se nulla fosse. Simone guardandomi bene si è accorto che avevo gli occhi chiusi e che, nonostante fossi seduta, stavo dormendo.

In effetti nei video postati sui social dai più attenti, si nota come Stefania in realtà mangi le patatine sia sdraiata sul letto che a occhi chiusi nella cucina. Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta ironizzano sulle levatacce di Stefania, ma evidentemente non conoscono il problema a capo.