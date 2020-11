Scoppiano polemiche per le continue infrazioni al rigido regolamento del Grande Fratello VIP. Paolo Brosio ha rivelato delle informazioni esterne alla casa che non sarebbero dovute uscire dalla sua bocca, risultato: nomination diretta per lui annunciata nella puntata di lunedì 2 novembre. Il web si è scatenato accorgendosi del fatto che anche Andrea Zelletta non è stato da meno commettendo una scorrettezza che sta facendo discutere.

L’ex tronista, parlando con alcuni inquilini, ha rivelato fatti avvenuti all’esterno della casa. Secondo quanto emerge dalle ipotesi girate sul web, le notizie sarebbero state apprese durante l’assenza dalla casa avvenuta pochi giorni fa. Andrea ha spoilerato l’imminente arrivo di Selvaggia Roma senza però specificare il motivo per cui il suo arrivo è stato rinviato.

A questo punto Alfonso Signorini intercettato da Giornalettismo ha subito messo in chiaro le cose giustificandosi e affermando che in realtà l’errore dell’errore di Zelletta non ne era a conoscenza: “Stamane sono venuto a conoscenza dello spoiler fatto dal concorrente Andrea Zelletta” ha detto correndo subito ai ripari:

Immediatamente ho chiesto agli autori (che non mi avevano segnalato l’accaduto) di formulare un provvedimento per Zelletta come è successo con Paolo Brosio. Io sono sul pezzo, seguo il programma 24 ore su 24, qualcosa però può sfuggire con tutte le dinamiche che accadono. Su questo non passerò sopra. Ci vuole un trattamento alla pari per tutti.

Come la prenderà Zelletta? Franceska Pepe non si è lasciata scappare l’occasione per punzecchiare il concorrente dall’esterno: “È uscito per fare il restauro ma il falegname si è rifiutato di metterci mano. Ciao comodino, basta cancellare i commenti” scrive. Zelletta durante la scorsa puntata di Grande Fratello VIP è riuscito a scampare la nomination. Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra, Paolo Brosio e Stefania Orlando si stanno sfidando al televoto.