È finito l’idillio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli? La domanda sorge spontanea dopo la lunga e accesa discussione avvenuta nella Casa del Grande Fratello Vip (clicca qui per vederla) nelle scorse ore tra i due, con la partecipazione di Enock Barwuah, Tommaso Zorzi e Paolo Brosio, che hanno provato a orientare la coppia verso la pace.

Tutto è nato dal fastidio di Elisabetta per l’atteggiamento di Pierpaolo a seguito della puntata di lunedì sera (ecco cosa è successo), durante la quale si è tornati a discutere della veridicità del loro rapporto. La showgirl, in particolare, ha lamentato una improvvisa freddezza da parte dell’ex velino di Striscia la notizia, che si è difeso ammettendo di aver bisogno di tempo per digerire l’ennesima frenata nella relazione:

Questi abbracci mi stanno stretti, questa amicizia mi sta stretta. Ho i miei tempi.

Parole alle quali la Gregoraci ha risposto facendo notare che Pierpaolo si è sottratto proprio nel momento in cui lei aveva più bisogno di lui. Il confronto si è concluso con un abbraccio corale mirato a stemperare gli animi, ma è evidente come la situazione sia ancora in bilico. Soltanto nelle prossime ore, evidentemente, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli capiranno come si evolverà il loro turbolento rapporto.

Intanto, nelle scorse ore una serie di ‘interventi dall’alto’ hanno contribuito ad alleggerire la tensione tra i vipponi.