Grande Fratello Vip 5: bufera su Patrizia de Blanck, cosa sta succedendo?

Gli eccessi della contessa iniziano a diventare un vero problema per gli inquilini della casa di Grande Fratello VIP. Patrizia de Blanck infatti è nuovamente al centro di una bufera a causa delle sue continue uscite che ormai sono diventate piuttosto pesanti per Rosalinda. La causa è un battibecco tra Patrizia ed Enock che si sarebbe beccato pure un ceffone da parte della concorrente.

“Io stavo parlando con Tommaso e lui si è messo davanti con le braccia aperte” racconta la Contessa a Stefania Orlando e Dayane Mello “Lo volevo spostare e mi sono arrabbiata molto. Gli ho dato due schiaffoni e una gomitata, poi infatti si è spostato. Hai capito?!“. Le telecamere sembra che non abbiano ripreso l’accaduto (da qualche giorno la regia 2 del Grande Fratello VIP è stata sospesa a causa di una riduzione del personale), dunque ci si affida ai racconti di chi era presente nel guardare la scena.

Tommaso Zorzi racconta il fatto a Francesco Oppini e Maria Teresa Ruta:

Oggi ha dato due sberle ad Enock, pesanti, forti. Erano forti e lei era incavolata.. Non l’ha fatto per scherzare, erano due belle sberle. Ok che è anziana, ma nessuno l’ha obbligata. Certe volte esagera e trascende.