Nella casa del Grande Fratello VIP gli equilibri nei rapporti continuano a rompersi. Da quasi 2 mesi recluse, Rosalinda Cannavò e la Contessa Patrizia de Blanck sembra siano arrivate ai ferri corti. Tutto accade quando Patrizia ha chiesto più silenzio e meno confusione durante le televendite messe in scena dagli inquilini. Rimprovera alcuni dei VIP, Rosalinda compresa dandole della ‘gallina’, questo porta ad uno scontro tra la Contessa e l’attrice.

“Mi infastidisce questo accanimento, mi dà della maleducata e non è carino, poi in puntata mi nomina sempre” dice Rosalinda sfogandosi con Stefania Orlando: “Cerchiamo sempre di essere gentili e disponibili, ma certe risposte non le merita nessuno. Lo capisco benissimo, non è bello sentirsi dare della maleducata soprattutto da una persona più grande“, la segue Francesco Oppini : “Non te la prendere, stavamo urlando tutti stai tranquilla“.

Rosalinda sembra essersi letteralmente stancata dei continui attacchi di Patrizia de Blanck:

Però sono stanca, se la prende sempre con gli stessi, io do rispetto ma lo voglio anche ricevere.

Al suo fianco è proprio la diretta interessata a guardarla in lacrime sul divano: “Ma guarda che ho rimproverato anche lui“. Il nervosismo di Rosalinda non accenna a diminuire, anzi, la risposta non fa altro che aggravare la situazione fino quasi a degenerare: “Va bene, ora mi passa, non rispondo neanche”. Il discorso riprende con Dayane Mello, Rosalinda non riesce a non pensarci e con un pianto liberatorio dice:

Sono stanca di essere sempre rimproverata, agli altri non dice nulla, invece a me nomina continuamente.

Delle continue diatribe fra la Contessa (già al centro di aspre polemiche per degli schiaffi ad Enock)I e Rosalinda se ne parlerà questa sera nel prime time di Grande Fratello VIP? Staremo a vedere.