Patrizia de Blanck: età, Instagram, contessa, chi è

Di Marco Salaris lunedì 14 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Patrizia de Blanck

Patrizia de Blanck è una delle concorrenti che entreranno nella casa del Grande Fratello VIP 5 in onda dal 14 settembre 2020 su Canale 5.

E' nata a Roma il 9 novembre 1940. Ha 79 anni. Chiamata "Contessa del popolo" (ultima discendente della famiglia veneziana proprietaria del palazzo Ca' Dario, e dell'ambasciatore di Cuba Guillermo De Blanck y Menocal) nella sua villa di Montecarlo, Patrizia ha ospitato grandi nomi come Churchill e Kennedy.

La sua prima esperienza televisiva risale al 1960 nel programma Il musichiere, ma è il 2002 ad essere l'anno della sua esplosione di celebrità, quando Piero Chiambretti la invitò nel suo programma Chiambretti c'è su Rai 2.

Si affermò l'anno dopo, quando sua figlia Giada partecipò alla prima edizione de L'Isola dei Famosi. Da allora è stata invitata spesso in trasmissioni televisive nel ruolo di opinionista, anche a Domenica IN. Nel 2005 diventa concorrente per un reality show, Il ristorante, condotto da Antonella Clerici e nel 2008 sarà naufraga della sesta edizione dell'Isola dei famosi.

Nel 2011 ha una parte nel cinepanettone diretto da Neri Parenti Vacanze di Natale a Cortina dove interpreta se stessa.

Ha già avuto modo di fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP due anni fa per un confronto acceso con la 'Marchesa' Daniela del Secco d'Aragona, allora concorrente. Le due si scontrarono poiché la contessa mise in discussione il titolo nobiliare della Marchesa .

Sui social al momento non è presente con un suo profilo personale.