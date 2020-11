Nancy Brilli: oggi, Instagram, Gigi Proietti, età, figlio

Nancy Nicoletta Lina Ortensia Brilli, nota come Nancy Brilli è una delle più amate attrici italiane. Di origini ucraine, rimane orfana della madre all’età di 10 anni. A scuola è compagna di Vittoria Squitieri, figlia del regista Pasquale Squitieri, che la fa esordire nel 1984 nel film Claretta.

Negli anni Ottanta partecipa a diverse pellicole, tra cui Compagni di scuola nel 1988 al fianco del regista e attore romano Carlo Verdone. Ma è l’anno successivo a consacrarla. Nel 1989 vince il David di Donatello e il Nastro d’Argento per il film Piccoli equivoci per la regia di Ricky Tognazzi.

Per lei c’è anche tantissima televisione. Recita in Un cane sciolto, Il colore della vittoria, Italian Restaurant al fianco di Gigi Proietti, Ci vediamo in tribunale, ma soprattutto nel piacevolissimo Commesse. La fiction con Sabrina Ferilli e Anna Valle è una delle più amate dal pubblico italiano a quei tempi.

Nel 2000 arriva per lei un’altra fiction cult, Il Bello delle Donne su Canale 5. Recita al fianco di Virna Lisi, Caterina Vertova, Gabriel Garko, Eva Grimaldi, Giuliana De Sio e tanti altri. In mezzo a tante fiction la conduzione di Crociera nel 1998 su Rai2, ma il programma con la regia di Gianni Boncompagni fu sospeso per bassi ascolti. Nel 2016 la sua ultima fiction, Matrimoni e altre follie.

Per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata con Massimo Ghini dal 1987 al 1990. I due si erano conosciuti sul set del film Due fratelli. Dal 1991 al 1994 ha avuto come amore il cantante Ivano Fossati. Dal 1997 al 2002 ha avuto come partner invece a Luca Manfredi. Nel 2000 ha avuto un figlio, Francesco, da quest’ultimo, che ha sposato. Infine, l’attrice 56enne ha avuto il chirurgo Roy De Vita come fidanzato per 15 anni.

Foto: account Instagram Nancy Brilli