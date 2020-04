Massimo Ghini: figli, moglie, età, chi è

Di Marcello Filograsso giovedì 23 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Massimo Ghini

Nato a Roma il 12 ottobre del 1954, Massimo Ghini è uno dei più popolari attori italiani. Conosciamolo meglio.

Ghini debutta sul grande schermo con il film Speed Cross di Stelvio Massi nel 1980, ma la popolarità gli arriva con Compagni di scuola di Carlo Verdone otto anni dopo. In televisione invece debutta con la serie Anna Kuliscioff nel 1981, per poi partecipare a tantissime fiction, da Commesse a The New Pope.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 1986 ha una relazione con l'attrice Sabrina Ferilli, che termina solamente un anno dopo, quando sposa la collega Nancy Brilli, conosciuta nello stesso 1987 sul set della miniserie televisiva diretta da Alberto Lattuada Due fratelli: il matrimonio con lei dura tre anni.

Da una brevissima storia invece con Federica Lorrai nascono i gemelli Camilla e Lorenzo, nati nel 1994. Dal 2002 Massimo Ghini è coniugato con Paola Romano, dalla quale ha avuto i figli Leonardo (1996) e Margherita (1999).

Foto: account Instagram Massimo Ghini