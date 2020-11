Elisabetta Gregoraci, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ha voluto saperne di più riguardo tutto ciò che è accaduto tra Pierpaolo Pretelli e Selvaggia Roma, fuori dalla Casa, dopo quanto avvenuto durante la puntata del GF Vip andata in onda venerdì scorso.

La conduttrice calabrese, infatti, ha interpretato il comportamento dell’ex concorrente di Temptation Island come una reazione di una ragazza quasi innamorata.

La Gregoraci, quindi, più per curiosità che per altro, ha cercato di vederci chiaro:

Pierpaolo Pretelli ha ribadito nuovamente di non aver mai avuto una relazione con Selvaggia Roma:

Quando l’ho conosciuta tramite un amico in comune, ci siamo scambiati un po’ di messaggi così, niente di che. Non ci siamo mai visti. Gli unici posti in cui ci siamo visti sono stati dove lavoravo io e gli eventi che abbiamo fatto insieme. Prima di entrare, mi ha scritto un messaggio. Non ci sentiamo sempre. E’ una persona che sento ogni tanto. Lei si è confidata con me quando ha avuto una breve frequentazione con un mio amico. No, non abbiamo avuto una storia! Ci siamo dati baci di affetto, di amicizia, in discoteca…